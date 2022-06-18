В рамках IX Глобального Бакинского форума обсуждена продовольственная и сельскохозяйственная трансформация (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках IX Глобального Бакинского форума состоялось панельное заседание на тему "Бедность, голод, трансформация продовольственной и сельскохозяйственной сферы".

Как сообщает в субботу Trend, с учетом вопроса, связанного с войной в Украине и ее влияния на цены на продовольствие, было обсуждено то, какими должны быть складские и буферные запасы на местном, региональном и международном уровнях.

Также были обсуждены вопросы интенсивной вырубки лесов в мире, опустынивания плодородных почв и т.д.

Выступая на заседании, министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов отметил, что проводимая Азербайджаном политика способствует развитию сельского хозяйства.

"Мы также должны учитывать такие вызовы, как пандемия, болезни. Здесь имеется влияние многочисленных взаимосвязанных комплексных мер. Цифровая трансформация является частью нашей деятельности. Азербайджан уже переходит на цифровое сельское хозяйство", - сказал министр.

Экс-президент Маврикия Амина Гуриб-Факим отметила, что поддержка Азербайджаном развития сельского хозяйства, внедрение инноваций в этой области достойны одобрения.

Панельное заседание продолжилось выступлениями других участников.

Следует отметить, что Международный центр Низами Гянджеви стал важным международным центром, изучающим пути решения глобальных проблем и информирующим об этом мировую общественность. Именно благодаря этому интерес к мероприятиям, организуемым Центром, растет из года в год.

В IX Глобальном Бакинском форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", принимают участие представители более 50 стран, а также авторитетных международных организаций. На форуме, который продлится до 18 июня, проходят плодотворные обсуждения важных проблем, представляющих угрозу для глобального миропорядка, а также угрозы энергетической безопасности, вопросы обеспечения безопасности и мира во всем мире, сотрудничества и интеграции в уязвимых регионах, вопросы растущей несправедливости в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)