БАКУ /Trend/ - В ЮНЕСКО направлено обращение по поводу Еревана и его квартала Тепебаши.

Как сообщает Trend, об этом было заявлено во вторник на презентации исследования "Судьба квартала Тепебаши - последнего оставшегося азербайджанского национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в Армении".

Было отмечено, что группа азербайджанских ученых и представителей общественности обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с осуществляемым Арменией процессом культурного геноцида против национально-культурного и исторического наследия азербайджанского народа, имеющегося в Ереване, в том числе в его квартале Тепебаши.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)