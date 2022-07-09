...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)

Политика Материалы 9 июля 2022 10:10
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного Гурбан байрамы! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого будет много светлых, счастливых дней! Да примет Аллах все жертвоприношения, совершенные в эти благословенные праздничные дни!»

Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости