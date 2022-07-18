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Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан

Политика Материалы 18 июля 2022 15:05
Президент Европейской комиссии прибыла с визитом в Азербайджан

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БАКУ /Trend/ -18 июля Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь гостьи был выстроен почетный караул.

Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в аэропорту встретили министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, глава представительства Европейского Союза в Азербайджане посол Петер Михалко, посол Азербайджана в Королевстве Бельгия Вагиф Садыгов и другие официальные лица.

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