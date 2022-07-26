Глава МИД Азербайджана встретился с помощником министра иностранных дел Египта (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с помощником министра иностранных дел Египта по вопросам Европы Ихабом Талаатом Насром.

Как сообщили Trend в Управлении пресс-службы МИД, поприветствовав гостя, Джейхун Байрамов подчеркнул развитие двусторонних отношений на основе исторических уз между двумя народами. С удовлетворением отметив уровень политического диалога между Азербайджаном и Египтом, министр сказал, что регулярные политические консультации между министрами иностранных дел двух стран, а также взаимные визиты вносят вклад в развитие связей.

Подчеркнув развитие двусторонних связей по многим направлениям, министр особо отметил деятельность совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Египта. Коснувшись сотрудничества двух стран в международной плоскости, глава МИД также подчеркнул успешную деятельность в рамках Движения неприсоединения. С удовлетворением было отмечено участие делегации Египта в Молодежном саммите Движения неприсоединения, проходящем в Баку.

Помощник министра иностранных дел Египта Ихаб Талаат Наср коснулся значения, придаваемого его страной развитию отношений с Азербайджаном. Была отмечена важность сохранения интенсивности существующего политического диалога и двусторонних контактов.

На встрече также было подчеркнуто, что в этом году отмечается 30-летие дипломатических связей между Азербайджаном и Египтом, прозвучали взаимные поздравления по этому случаю.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал египетскую сторону о постконфликтной ситуации в регионе, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, широкомасштабной работе, проводимой Азербайджаном по восстановлению освобожденных от оккупации территорий.

Стороны также провели обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день между министерствами иностранных дел двух стран состоялись политические консультации. Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, египетскую – помощник министра иностранных дел по вопросам Европы Ихаб Талаат Наср. В рамках политических консультаций были проведены обсуждения по ряду вопросов сотрудничества.