Представители дипкорпуса осмотрели тоннель, строительство которого завершается на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане, осмотрели тоннель на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, строительство которого близится к завершению.

Как сообщает в пятницу Trend, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и представитель Государственного агентства автомобильных дорог Эйюб Гусейнов проинформировали дипломатов о строительстве.

Отметим, что в поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные примут участие в конференции, посвященной работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)