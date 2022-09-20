Заявления Пелоси препятствуют обеспечению мира на Южном Кавказе (Анализ)

БАКУ /Trend/ - Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Армению. Трехдневный визит, который начался 17 сентября, вызвал серьезный резонанс. 18 сентября Пелоси озвучила резкие заявления против Азербайджана после встречи со спикером парламента Армении Аленом Симоняном, назвав Азербайджан "виновником" событий, произошедших 12-14 сентября на армяно-азербайджанской границе.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров, визит Нэнси Пелоси в Армению и ее высказывания не только грубо и предвзято искажают реалии в регионе, но и создают препятствия для обеспечения устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе, поощряют сепаратизм, разжигают межнациональную рознь, углубляя противоречия.

Он отметил, что определенные силы, подпитываемые армянским лобби в США, в последнее время вновь активизировались. Причина этого связана также с предстоящими выборами в США. "Визит Нэнси Пелоси в Армению нацелен на то, чтобы заручиться поддержкой армянского лобби в предвыборный период. 82-летняя Пелоси думает о том, как сохранить свое место в Конгрессе, и поэтому хочет выделиться, став своего рода "крестной матерью" для армян", - сказал Искендеров.

По его словам, весь мир наблюдал за тем, как Пелоси, известная в основном своей поддержкой сепаратизма, продемонстрировала аналогичную позицию и в связи с Тайванем.

«Недавно она открыто продемонстрировала свою поддержку сепаратизма, посетив Тайвань. В результате дело чуть не дошло до дипломатического кризиса между США и Китаем. А сейчас Пелоси появилась в Армении. И именно после очередной военной провокации Армении. Несомненно, что эта поездка также приведет к напряженности», - сказал он.

Депутат отметил, что ее крокодиловы слезы - это игра, рассчитанная на примитивную аудиторию. "Почему Пелоси, которая так печется о "безопасности" и "территориальной целостности" Армении, целые 30 лет молчала об оккупации Арменией азербайджанских земель? Почему за эти годы она ни разу не посетила Азербайджан? Одним словом, ее истинные намерения очевидны. Однако всем известна решимость Азербайджана. Необоснованные заявления Пелоси, сделанные с целью получения голосов армянского лобби, не смогут заставить нас свернуть с пути истины», - сказал Искендеров.

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов сказал Trend, что визит Нэнси Пелоси в Армению и ее заявления являются свидетельством открытой поддержки сепаратизма.

«Недавно она открыто продемонстрировала свою поддержку сепаратизма, посетив Тайвань. Очередной подобный визит, уже в Армению, еще раз показал, что она поддерживает сепаратизм, а не мирное сосуществование народов. Несомненно, что главная цель Пелоси в этом визите - заручиться поддержкой армянского лобби в предвыборный период. 82-летняя Пелоси думает не о выходе на пенсию, а о том, чтобы сохранить свое место в Конгрессе. Следует отметить, что она всегда отличалась проармянской позицией, и ее заявления и утверждения, выходящие за все дипломатические рамки во время визита в Армению, еще раз свидетельствуют об этом. Нэнси Пелоси, выдающая себя за сторонницу истины и справедливости, ни разу за период 30-летней армянской оккупации земель Азербайджана не посетила Азербайджан, не продемонстрировала поддержку нашей стране, не осудила зверства армян против азербайджанцев. Почему она не выступила с заявлением, осуждающим вандализм армян, уничтоживших все населенные пункты, инфраструктуру, могилы и религиозно-исторические памятники на оккупированных ими территориях?» - сказал Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан на протяжении всех 30 лет стремился к справедливому и мирному урегулированию бывшего карабахского конфликта, однако Армения всегда срывала эти попытки. В итоге Азербайджан самостоятельно выполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН, освободив от армянской оккупации свои земли.

"Общеизвестно, что именно армяне совершали геноцид тюркских народов на протяжении истории. Утверждать, что Армения "подверглась геноциду", это как минимум фальсификация. Подобные заявления серьезно препятствуют обеспечению мира и безопасности в регионе», - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)