Должна быть создана комиссия по расследованию военных преступлений Армении - Захид Орудж

БАКУ /Trend/ - Должна быть создана комиссия по расследованию военных преступлений, совершенных армянами в ходе первой и второй Карабахских войн.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Центра социальных исследований (ЦСИ) Захид Орудж на организованной ЦСИ конференции на тему «Военные преступления Армении против Азербайджана за последние 30 лет».

"После победы Азербайджана в 44-дневной войне и освобождения земель страны от армянской оккупации весь мир узнал, что на этих землях установлено более 1 миллиона мин", - сказал он.

Орудж также сказал, что ни один виновник Ходжалинского геноцида не предстал перед международным правосудием.

"Большинство из тех, кого за последние 30 лет армяне считают героями, это те, кто совершал преступления против азербайджанского народа. Эти преступники должны предстать перед Гаагским трибуналом», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)