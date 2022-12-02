Командующий ВМС Пакистана посетил Военный институт и воинскую часть в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Продолжается визит командующего ВМС Пакистана адмирала Мухаммада Амджад Хана Ниази в Азербайджан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, 2 декабря делегация во главе с адмиралом Ниази посетила Военный институт имени Гейдара Алиева. Гостям был представлен брифинг об истории создания, основных направлениях деятельности военного учебного заведения и процессе обучения.

Командующий ВМС Пакистана оставил памятную запись в «Книге почетных гостей» Военного института.

Затем гости ознакомились с учебным процессом на военно-морском факультете Военного института имени Гейдара Алиева и условиями, созданными здесь для личного состава.

Затем делегация посетила Н-скую воинскую часть ВМС. Сначала были возложены цветы к мемориалу, воздвигнутому на территории воинской части в память о шехидах. Гостям была предоставлена подробная информация о деятельности воинской части, процессе подготовки личного состава и условиях службы.

После ознакомления с воинской частью был проведен осмотр вооружения и технических средств, находящихся в арсенале морских пехотинцев.

В заключение на учебном полигоне на территории воинской части состоялись показательные выступления водолазов подразделений подводной атаки и подводной обороны.

(Перевод: Нубар Кулузаде)