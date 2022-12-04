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США надеются на конструктивный диалог между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

Политика Материалы 4 декабря 2022 14:38 (UTC +04:00)
США надеются на конструктивный диалог между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

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БАКУ /Trend/ - США заинтересованы в поддержке азербайджано-армянского диалога по примирению.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, когда министры иностранных дел Азербайджана и Армении встречались в последний раз, они "условились ускорить свои переговоры, организовать еще одну встречу в ближайшие недели".

"Они оба выразили признательность американской стороне за проведение этой министерской встречи. Мы, безусловно, надеемся, что диалог и конструктивная атмосфера между двумя странами будут продолжаться, поскольку мы продолжаем поддерживать дипломатию, направленную на достижение прочного мира и решение проблем между двумя странами", - добавил Прайс.

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