Российские миротворцы в Карабахе столь же бесполезны, как и МГ ОБСЕ – американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана второй день проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

По результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов министерства экономики, министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

Как сказал Trend во вторник американский эксперт Питер Тейс, российские миротворческие силы в регионе столь же бесполезны, как и Минская группа ОБСЕ.

«Армянские фашистские силы устанавливают противопехотные мины по периметру Лачинского коридора, ведут диверсионную деятельность под носом у российских войск. Какие же это миротворцы, если позволяют армянским бандитам продолжать свою незаконную деятельность по загрязнению минами, что является грубым нарушением Арменией своих обязательств по трехстороннему заявлению», - сказал он.

Тейс добавил, что граждане Азербайджана проводят мирную акцию, нацеленную на защиту окружающей среды и бережное обращение с природными ресурсами.

По его мнению, ООН, правительству США и Европейскому союзу необходимо срочно отреагировать и оказать давление на Россию и Армению, чтобы они прекратили загрязнять окружающую среду, в том числе водные ресурсы, на территориях Азербайджана.

«Молчание — это не решение. Азербайджан вложил в защиту окружающей среды колоссальные средства, продемонстрировал решимость в сохранении биоразнообразия Каспийского моря. А армянский террористический режим загрязняет земли минами и опасными пестицидами, превращая пахотные земли на суверенной территории Азербайджана в самую опасную территорию в мире», - заключил американский эксперт.