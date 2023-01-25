Очередной саммит ОЭС состоится в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) состоится в Узбекистане в ноябре этого года.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом было сказано на встрече Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и генерального секретаря ОЭС Хусрева Назири.

Было отмечено, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по подготовке повестки саммита.

Напомним, что саммит глав государств ОЭС, которая была создана в 1985 году, проводится раз в два года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)