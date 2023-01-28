В Азербайджане утверждены изменения в закон "О таможенном тарифе" (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе".

Как сообщает в субботу Trend, согласно изменениям, определение таможенной стоимости товаров должно основываться на простых и справедливых критериях, а процедуры таможенной оценки не должны различаться в зависимости от источников поставок товаров.

В случае если представленная декларантом в таможенный орган таможенная декларация не будет подтверждена таможенным органом в течение одного дня с даты ее представления в связи с необходимостью уточнения таможенной стоимости декларируемого товара, декларант может обратиться в таможенный орган в письменной, в том числе электронной форме, по вопросу осуществления пропуска товара. Данное обращение рассматривается в порядке, установленном Таможенным кодексом. При необходимости внесения соответствующих изменений в таможенную стоимость товара таможенный орган обязан уведомить декларанта об этом в срок не позднее 24 часов со времени представления декларации в таможенный орган.