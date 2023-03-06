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Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)

Политика Материалы 6 марта 2023 20:21 (UTC +04:00)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 6 марта при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку прошла первая акция по посадке деревьев весеннего сезона 2023 года "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон").

Как сообщает Trend, во время акции по посадке деревьев в парке "Гянджлик", расположенном в Хатаинском районе Баку, был заложен сад из деревьев сакуры, подаренных Азербайджану Японией. Цветение деревьев сакуры, посаженных в знак дружбы между Азербайджаном и Японией, станет символом развития стран, их дружбы и солидарности. В то же время в ходе акции с участием волонтеров в парке вместо засохших деревьев были посажены соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова сосны.

Новость обновляется

Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)
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