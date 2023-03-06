Стартовала кампания по посадке деревьев "Зеленый марафон 2023" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 6 марта при участии вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку прошла первая акция по посадке деревьев весеннего сезона 2023 года "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон").

Как сообщает Trend, во время акции по посадке деревьев в парке "Гянджлик", расположенном в Хатаинском районе Баку, был заложен сад из деревьев сакуры, подаренных Азербайджану Японией. Цветение деревьев сакуры, посаженных в знак дружбы между Азербайджаном и Японией, станет символом развития стран, их дружбы и солидарности. В то же время в ходе акции с участием волонтеров в парке вместо засохших деревьев были посажены соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова сосны.

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