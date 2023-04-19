Президент Ильхам Алиев: У израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности в Алятской свободной экономической зоне

БАКУ /Trend/ - У израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности в Алятской свободной экономической зоне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 19 апреля Президент Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Израиля, сопредседателя Совместной комиссии Эли Коэна.

Сообщив, что в настоящее время в Азербайджане успешно осуществляется процесс модернизации экономики, Президент Ильхам Алиев в этом контексте отметил важность обмена опытом в сфере технологий, в том числе концепций «зеленой» энергии, «умного» города и «умного» села.

Проинформировав об условиях, созданных в Алятской свободной экономической зоне, глава государства сказал, что у израильских компаний есть хорошие возможности для деятельности там и выдвижения новых проектов. Кроме того, была подчеркнута важность участия SOCAR в эксплуатации углеводородных ресурсов в Израиле.

Высоко оценив открытие посольства Азербайджана в Израиле и выразив надежду на то, что это внесет вклад в налаживание стратегических связей между нашими странами, министр иностранных дел Израиля выразил благодарность за открытие посольства, подчеркнул, что связи между Израилем и Азербайджаном носят стратегический характер. Гость сказал, что дружеские отношения существуют не только между нашими государствами, но и между нашими народами.