Изменен перечень должностей с высшими специальными званиями в таможенных органах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень должностей с высшими специальными званиями в таможенных органах Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, в указе говорится:

1.1. Абзацы "Начальник Сумгайытского Главного таможенного управления – генерал-майор таможенной службы", "Начальник Западного территориального Главного таможенного управления – генерал-майор таможенной службы", "Начальник Южного территориального Главного таможенного управления – генерал-майор таможенной службы" и "Начальник Северного территориального Главного таможенного управления – генерал-майор таможенной службы" отменены.

1.2. Слова "Начальник Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту" заменены словами "Начальник Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам".

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики - решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа".