Завершился визит замглавы МИД Азербайджана в США (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 22-24 мая продолжались двусторонние встречи заместителя министра иностранных дел Эльнура Мамедова, находящегося с 17 мая 2023 года с деловым визитом в США.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, состоялись встречи с членами Палаты представителей США Чаком Эдвардсом, Питом Сешнсом, Доном Бейконом, Мадлен Дин, Адамом Смитом, Полом Госаром и другими.

На встречах обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном и США, процессы, происходящие в нашем регионе. Члены Конгресса были проинформированы о восстановительных и работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, было отмечено, что проблема мин, с которой сталкивается наша страна, в настоящее время является серьезным препятствием для возвращения вынужденных переселенцев на свои земли. Было подчеркнуто, что необоснованная информация, которую радикальные армянские организации, действующие в США, предоставляют членам Конгресса о нашей стране, а также выдвижение в этом контексте членами Конгресса США односторонних резолюций, не служащих национальным интересам этой страны, наносят ущерб отношениям между двумя странами, а также текущим мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией. В ходе встреч был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим интерес для членов Конгресса.

В рамках визита состоялись встречи азербайджанской делегации в Государственном департаменте и Департаменте обороны США. В Государственном департаменте азербайджанская делегация встретилась с первым заместителем помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Брауном, заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон и заместителем госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд. На встречах состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития азербайджано-американских отношений, вопросам региональной безопасности, разминированию освобожденных от оккупации территорий нашей страны, а также сотрудничеству между двумя странами в военно-политической, гуманитарной и других сферах.

Делегация встретилась также с заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаурой Купер. Стороны обсудили вопросы обороны, военной подготовки и обучения между двумя странами, а также перспективы развития сотрудничества между Национальной гвардией Оклахомы и военными структурами Азербайджана, было выражено удовлетворение существующим сотрудничеством между Азербайджаном и США в области обороны, в том числе борьбы с региональным и глобальным терроризмом.

В рамках визита делегации в США состоялся "круглый стол" с участием заместителя министра Эльнура Мамедова и представителей ведущих исследовательских институтов США - Атлантического совета, Фонда наследия, Фонда Карнеги за международный мир, Института мира США, Высшей школы ВМС США, Института изучения Ближнего Востока и Института Хадсона. Исследователям была предоставлена подробная информация о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, региональной безопасности, внешней политике нашей страны, состоялся обмен мнениями по этим вопросам.

В рамках визита делегация также провела встречу с руководящим составом Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) и дала интервью.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики между Азербайджаном и США, в том числе о вкладе нашей страны в энергетическую безопасность Европы, процессах, происходящих в регионе в постконфликтный период, а также о переговорах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, различных аспектах азербайджано-израильского стратегического партнерства.

Визит делегации в США завершился 24 мая.