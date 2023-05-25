Путин - Пашиняну: Гораздо важнее наличие принципиальной договоренности по вопросу территориальной целостности

БАКУ /Trend/ - По вопросу территориальной целостности есть договоренности принципиального характера.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

В ответ на заикания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о так называемом «Лачинском коридоре», Президент России отметил, что гораздо важнее наличие принципиальной договоренности по вопросу территориальной целостности.

«Мне кажется, что терминология, о которой мы с вами втроем во всяком случае очень хорошо знаем, другим словом называется юридическая техника - коридор, дорога и прочее, это важно. И здесь есть определенные противоречия. Но гораздо важнее то, о чем вы сейчас сказали - и Президент Азербайджана, и премьер-министр Армении, что по принципиальному вопросу - вопросу территориальной целостности есть договоренности тоже принципиального характера. И это действительно база для того, чтобы договориться по другим все-таки вопросам второстепенного характера. Хотя они тоже имеют существенное значение. У нас будет возможность сейчас, как мы договаривались в трёхстороннем формате, обо всем спокойно, в деловом ключе поговорить, и я надеюсь достичь каких-то договоренностей, которые выведут на путь конструктивного развития ситуации не только между Арменией и Азербайджаном, но и в регионе в целом. Хочу вас заверить, что все здесь собравшиеся в этом заинтересованы», - сказал Владимир Путин.