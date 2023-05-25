Президент Ильхам Алиев: Есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Поскольку прозвучало обвинение в том, то мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь буйную фантазию, что в моих словах увидеть территориальные претензии.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отвечая на необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в том, что азербайджанская сторона выдвигает территориальные притязания против Армении.

«Что касается слова «коридор», которое я использовал, то точно так же я использовал это слово и применительно и к коридору Север-Юг. Точно так же это слово используется и применительно к коридору Восток-Запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и, думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении», - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана отметил: «Считаю, что есть возможности для выхода на мирное соглашение, тем более принимая во внимание то, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана».