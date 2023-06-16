Пакистан делает ставку на энергоресурсы Азербайджана - Президент Ильхам Алиев протягивает руку помощи братской стране

БАКУ /Trend/ - За последние три десятилетия Азербайджан и Пакистан развили прочные и дружественные межгосударственные отношения, которые выросли в стратегическое партнерство. Это партнерство основывается на взаимопонимании и сотрудничестве по различным международным вопросам.

Высокопоставленные визиты между странами являются частыми, что ещё больше укрепляет их двусторонние отношения. Таким образом, визит пакистанского премьер-министра Шехбаза Шарифа в Азербайджан 15 июня является знаковым событием, которое значительно ускорит развитие двусторонних отношений в различных сферах, подчеркивая их глубокое значение.

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном характеризуются тесными политическими, экономическими и культурными связями. Теплые и дружественные отношения двух стран, основанны на общих ценностях, интересах и взаимном уважении.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, выступая с совместным пресс-заявлением с премьер-министром Пакистана, отношения между двумя странами являются отношениями, основанными на общей истории, культуре, традициях, религии, солидарности и взаимной поддержке.

«Мы признательны Пакистану за поддержку Азербайджана в период оккупации и оказанную нам сильную поддержку в период 44-дневной Отечественной войны. Азербайджанский народ очень хорошо знает, кто был с нами во время 44 дней войны – это были Турция и Пакистан, которые выразили решительную поддержку нам», - сказал глава государства.

Политические отношения между Азербайджаном и Пакистаном являются дружественными и партнерскими. Обе страны поддерживают друг друга по различным международным вопросам и поддерживают тесные дипломатические связи. Один из важных аспектов отношений между Азербайджаном и Пакистаном - это их общая поддержка территориальной целостности и суверенитета друг друга. Например, Азербайджан поддерживает Пакистан в вопросах Кашмира, в то время как Пакистан всегда выражал свою солидарность с Азербайджаном, не устанавливая дипломатических отношений с Арменией.

В экономическом плане Азербайджан и Пакистан исследуют возможности для торговли и инвестиций. Обе страны подписали несколько соглашений о расширении экономического сотрудничества, особенно в секторах энергетики, сельского хозяйства и развития инфраструктуры. Торговые отношения между Азербайджаном и Пакистаном характеризуются стабильным ростом в последние годы. Взаимная торговля расширяется и охватывает широкий спектр товаров, таких как текстиль, фармацевтика, машины и сельскохозяйственная продукция.

Обе страны также стремятся расширить свои торговые отношения и исследуют возможности для увеличения взаимной торговли. В этом контексте планируется подписание взаимного соглашения между Азербайджаном и Пакистаном для активизации двусторонней торговли. В качестве первого шага Азербайджан и Пакистан подпишут Меморандум о взаимопонимании для начала этого процесса и составления всестороннего списка товаров, которые будут включены в преференциальное торговое соглашение.

Энергетическое сотрудничество является значительным аспектом экономического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном. Азербайджан, как страна, богатая энергетическими ресурсами, имеет потенциал экспортировать нефть и газ в Пакистан. Обе страны исследовали возможности сотрудничества в сфере энергетики, включая возможность реализации проектов по строительству трубопроводов и импорта СПГ.

Экономический координационный комитет правительства Пакистана уже одобрил рамочное соглашение об импорте СПГ из Азербайджана. Соглашение будет реализовано через правительственную торговлю между Пакистаном и Азербайджаном с помощью государственной компании Pakistan LNG Ltd (PLL).

Для обеспечения стабильного снабжения СПГ, комитет поручил Министерству нефти проводить оценку потребностей Пакистана в СПГ на постоянной основе, предоставляя предварительное уведомление не менее чем за три месяца.

Изначально соглашение будет действовать в течение одного года с возможностью продления на один год. Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR будет поставлять одну партию СПГ в месяц в рамках этого соглашения. Предложение для каждой партии будет представлено за 45 дней до соответствующего периода поставки, и PLL будет иметь определенный срок для принятия или отклонения предложения. Ценообразование на СПГ будет указано в долларах США и определяться SOCAR, который предоставит детали ценообразования компании PLL.

Как отметил Шехбаз Шариф в своем выступлении для прессы, Азербайджан богат природными ресурсами, включая крупные нефтяные и газовые месторождения.

«У Азербайджана эти богатства есть, и мы хотим сотрудничать с Азербайджаном, в том числе в области нефтехимии. Мы ведём переговоры с саудовской компанией Aramco и были бы очень рады, если бы и Азербайджан включился в этот вопрос и взял на себя в качестве инвестиций часть денег, которые мы расходуем на данную сферу», - отметил премьер-министр.

Более того, Азербайджан и Пакистан также активно сотрудничают в сфере развития транспортных связей. Как отметил Президент Ильхам Алиев в своем совместном заявлении с премьер-министром Пакистана, две страны согласовали увеличение количества рейсов между городами, включая столицы - Баку и Исламабад. Этот шаг позволит особенно усилить сотрудничество в области торговли и туризма между двумя странами.

Азербайджан и Пакистан разделяют глубокую дружбу и сотрудничество, которые продолжают укрепляться со временем. Их отношения характеризуются взаимным доверием, сотрудничеством и общим видением регионального мира и развития. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан успешно привлекает многих заинтересованных сторон в более широком регионе. С акцентом на нефтегазовом секторе и создании важных транспортных коридоров, страна сумела получить значительные экономические и политические выгоды от текущих геополитических процессов, как на региональном, так и на глобальном уровне. И Пакистан активно стремится извлечь свою выгоду из этих преференций. Обе страны продолжают укреплять экономическое сотрудничество через различные инициативы и совместные усилия. Они признают важность расширения торговли, поощрения инвестиций и исследования новых возможностей экономического сотрудничества, в конечном итоге нацелены на углубление экономических связей и взаимное процветание.