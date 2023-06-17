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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Чарльзу III

Политика Материалы 17 июня 2023 11:10 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Чарльзу III

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Соединенного Королевства и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю национального праздника – Дня рождения Короля.

"Ваше Величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Вашего Дня Рождения.

Мы придаем особое значение развитию связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством. Уверен, что дружеские отношения, установившиеся между нашими странами, наше многоплановое сотрудничество и впредь будут укрепляться и расширяться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности, дружественному народу Соединенного Королевства - постоянного процветания", - говорится в письме.

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