В связи с упраздненными политическими партиями внесены изменения в закон

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с политическими партиями, госрегистрация которых упразднена, устанавливаются новые штрафы.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим предлагается внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

За исключением действий, установленных законом "О политических партиях", любое проявление активности со стороны членов партии (выступления от имени партии, проведение собраний, осуществление финансовых операций и т.д.), деятельность которой приостановлена либо ликвидирована (при наличии государственной регистрации о ликвидации) будет подвергаться штрафу. Физические лица - на сумму от 700 до 1 000 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 6 000 до 8 000 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в первом чтении.