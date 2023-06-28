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МККК беспрепятственно перевез армянских жителей Карабаха через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

Политика Материалы 28 июня 2023 21:54 (UTC +04:00)
МККК беспрепятственно перевез армянских жителей Карабаха через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) беспрепятственно перевезли армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана через ППП "Лачин".

Отметим, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы возникновении гуманитарного кризиса в отношении армян, проживающих в Карабахе, в частности, после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП "Лачин" и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее, происходящие в регионе события, доказывают, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.

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