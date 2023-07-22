Армянские жители Карабаха беспрепятственно проходят через ППП "Лачин" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня через ППП "Лачин", расположенный в начале дороги Лачин-Ханкенди, в очередной раз обеспечен свободный проезд армянских жителей, проживающих в Карабахе.

На видеокадрах, полученных в субботу Trend, запечатлена проверка документов армянских жителей Карабаха.

Как видно из кадров, армянские жители Карабаха свободно и безопасно переходят через ППП "Лачин" в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК).

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении армянскими жителями Карабаха через пограничный пункт пропуска.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установленному 22 апреля Арменией в одностороннем порядке пограничному пункту пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях Азербайджана, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.