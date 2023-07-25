Азербайджан на выставке IDEF-2023 демонстрирует 131 наименование продукции оборонного назначения

БАКУ /Trend/ - 25 июля в Стамбуле (Турция) начала свою работу 16-я Международная выставка оборонной промышленности "IDEF-2023".

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве оборонной промышленности Азербайджанской Республики, в выставке, проходящей под патронажем Администрации Президента Турции при организации Министерства национальной обороны Турции, также принимает участие делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

На международной выставке оборонной промышленности "IDEF-2023" экспонируются 131 наименование изделий оборонного назначения, произведенных на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана, включая различные виды стрелкового оружия, средств ближнего боя, минометов, боеприпасов различного калибра, беспилотных летательных аппаратов и др.

В то же время по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева на стенде создан уголок "Гейдар Алиев", посвященный великому лидеру.

В ходе выставки запланированы встречи министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с представителями правительства Турции и руководителями делегаций ряда стран, принимающий участие в выставке.

Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2023 продолжит свою работу до 28 июля.

Напомним, что выставка входит в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок оружия и проходит в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.

IDEF входит в четверку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности по числу компаний-участников. Кроме того, IDEF выделяется как крупнейшая в мире площадка для переговоров между оборонными предприятиями.

Как и в предыдущие годы, в рамках IDEF будут представлены новинки отечественного оборонпрома. На выставке также будут представлены модернизированные версии разработанных ранее продуктов турецкой оборонной промышленности.

Будут демонстрироваться боевые и тактические бронетранспортеры, наземные беспилотные транспортные средства, управляемые ракеты, военные симуляторы, оборудование для уничтожения взрывчатых материалов и другие новейшие разработки в сфере ВПК.

Профили выставки IDEF - военное оборудование для сухопутных войск, ВМС, ВВС, технологии защиты, космические технологии, бортовые системы, вертолеты, суда, электронное оборудование, системы безопасности, оборудование и системы транспортировки и логистики.