БАКУ /Trend/ - Вчерашняя встреча, состоявшаяся между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции, а также встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом имели большое значение.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал во вторник советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

"В настоящее время Азербайджан испытывает давление со стороны проармянских сил и отдельных группировок, и очень жаль, что мы наблюдаем провокации, когда переговоры связанные с Карабахом, Лачином, или процессы между Азербайджаном и Арменией идут в позитивном направлении. Вчерашняя встреча еще раз доказала, что Баку и Анкара и впредь будут продолжать свои совместные усилия, Азербайджан и Турция будут системно предпринимать совместные шаги против этих и других вызовов. Вчера Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости немедленного открытия Зангезурского коридора, а глава МИД Турции Хакан Фидан - о поддержке Азербайджана со стороны в связи с Лачинской дорогой. Конечно, вчерашняя встреча была очень важной, и основная часть визита прошла за закрытыми дверями",- сказал он.

Мамедов также отметил, что сепаратисты находящиеся в Карабахе должны либо пойти на переговоры, либо прекратить свою деятельность.

"В противном случае Азербайджан заставит их сделать это. Там не должно быть ни одного вооруженного армянина. Все должны понимать, что для быстрой интеграции необходимо использовать дорогу Агдам-Ханкенди. Вместо того, чтобы делать заявление относительно Азербайджана, международной общественности необходимо разобраться с корнем проблемы, которая заключается в том, что в Карабахе есть сепаратисты. Их присутствие на суверенной территории Азербайджана, и их заявление о непризнании переговоров между Азербайджаном и Арменией и документа, который должен подписать Никол Пашинян, является большой проблемой. Вместо того, чтобы делать заявления о Лачинской дороге, различным организациям следовало бы искоренить сепаратизм и воочию убедиться, как регион движется к миру", - подчеркнул Мамедов.

Отметим, что 31 июля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Турцию. В ходе визита он встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, после чего министры провели совместную пресс-конференцию. Затем главу МИД Азербайджана принял Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.