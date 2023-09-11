В Исмайыллы будет улучшено обеспечение населения питьевой водой - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению обеспечения питьевой водой населения в Исмайыллинском районе, передает в понедельник Trend.

Согласно распоряжению, в целях улучшения обеспечения питьевой водой населения численностью одиннадцать тысяч человек, проживающего в селах Ивановка, Уштал, Галагах, Солтанкенд, Хаджихятямли, Рушан, Ванг, Моллаисаглы и Мюджухафтаран Исмаиллинского района, для реконструкции магистрального водопровода от реки Гёйчай и внутренних водопроводных сетей сел, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Азерсу» при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана первоначально выделены 12 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения реконструкции магистрального водопровода, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.