Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди

Политика Материалы 12 сентября 2023 07:30 (UTC +04:00)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди

Читайте Trend в

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Продовольственный груз, отправленный Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

"Продовольственный груз, отправленный Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди. Это отдельная тема. Дискуссии по этому поводу продолжаются. Однако можно сказать, что Агдамский маршрут открыт", - подчеркнул Мирзаев.

Также Мирзаев отметил, что 1 грузовик с продовольственным грузом Российского Общества Красного Креста и сопровождающий его персонал проехали через блокпост российских миротворцев и двигаются по дороге Агдам-Ханкенди.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости