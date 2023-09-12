Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Продовольственный груз, отправленный Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

"Продовольственный груз, отправленный Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, уже 15 дней ожидает на дороге Агдам-Ханкенди. Это отдельная тема. Дискуссии по этому поводу продолжаются. Однако можно сказать, что Агдамский маршрут открыт", - подчеркнул Мирзаев.

Также Мирзаев отметил, что 1 грузовик с продовольственным грузом Российского Общества Красного Креста и сопровождающий его персонал проехали через блокпост российских миротворцев и двигаются по дороге Агдам-Ханкенди.