Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)

БАКУ/Trend – 6 октября в Азербайджан прибыл министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.
Как сообщает в пятницу Trend, иранский министр был встречен в Зангилане заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.
Сначала министру была предоставлена информация о недавно введенном в эксплуатацию международном аэропорте Зангилан.
Затем состоялась встреча между сторонами. Шахин Мустафаев проинформировал о проводимых восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях.
Заместитель премьер-министра рассказал о новой транспортной инфраструктуре, созданной на территории Восточного Зангезура.