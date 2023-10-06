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Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)

Политика Материалы 6 октября 2023 12:26 (UTC +04:00)
Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend – 6 октября в Азербайджан прибыл министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

Как сообщает в пятницу Trend, иранский министр был встречен в Зангилане заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

Сначала министру была предоставлена информация о недавно введенном в эксплуатацию международном аэропорте Зангилан.

Затем состоялась встреча между сторонами. Шахин Мустафаев проинформировал о проводимых восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

Заместитель премьер-министра рассказал о новой транспортной инфраструктуре, созданной на территории Восточного Зангезура.

Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)
Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)
Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)
Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)
Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)
Министр дорог и городского развития Ирана прибыл в Зангилан (ФОТО)
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