В Азербайджане будут принудительно посажены воздушные суда, нарушающие правила полетов

БАКУ/Trend/ – Воздушное судно, пересекающее государственную границу Азербайджанской Республики без получения разрешения, нарушающее правила полетов над государственной границей Азербайджанской Республики или иным образом нарушающее правила использования воздушного пространства Азербайджанской Республики, может быть принудительно посажено по требованию органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об авиации", который обсуждался сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

В случаях, предусмотренных статьей 8.1 упомянутого законопроекта, после приземления воздушного судна, нарушившего правила полета, и выяснения причин нарушения, продолжение его полета допускается органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Уничтожение воздушного судна допускается в случае несоблюдения специальных требований о посадке в обязательном порядке, отсутствия надлежащей информации о наличии на его борту пассажиров, не виновных в совершении нарушения, либо при необходимости самообороны.

За исключением случаев, когда жизни и здоровью лиц, находящихся на борту воздушного судна, угрожает опасность или вследствие технической неисправности, аварийная посадка любого воздушного судна, входящего в воздушное пространство Азербайджанской Республики при выполнении международных рейсов, допускается только в аэропорту, определенном для этой цели органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, в целях обеспечения прохождения этим воздушным судном пограничного, таможенного и иного контроля, предусмотренного настоящим законом.

При выполнении коммерческих полетов не допускается проведение испытаний и имитации аварийных условий, не соответствующих требованиям эксплуатации.