Макрон говорит о равенстве, но не признает нас народом - член партии "Свободная Корсика"

БАКУ /Trend/ - Хотя Корсика наделена полномочиями, Франция может наложить вето на принятые нами решения.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции, приуроченной к завтрашней международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованной Бакинской инициативной группой, заявил член партии "Свободная Корсика" Жан Жак Родригес.
Он отметил, что Макрон старается не использовать термин "корсиканский народ".
"Они говорят о единстве, равенстве, но не хотят признавать нас как народ", - добавил он.
Отметим, что 20 октября в Баку состоится международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой.
Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.
БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.