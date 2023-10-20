С принятием Кодекса конкуренции в Азербайджане упразднят ряд законов

БАКУ /Trend/ - С вступлением в силу нового Кодекса конкуренции в Азербайджане будут упразднены три закона.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили во время обсуждения Кодекса конкуренции.

Он отметил, что с вступлением в силу законопроекта об утверждении Кодекса конкуренции будут упразднены законы "Об антимонопольной деятельности", "О недобросовестной конкуренции" и "О естественных монополиях".

Отметим, что Кодекс конкуренции поступил в Милли Меджлис 7 сентября по законодательной инициативе Президента Азербайджанской Республики.

Проект этого кодекса состоит из 12 глав и 84 статей.

Кодекс определяет общие основы обеспечения, защиты и развития свободной и здоровой конкуренции в Азербайджанской Республике, государственного контроля за соблюдением конкурентного законодательства, регулирования в сфере конкуренции, организационно-правовые основы государственного регулирования естественных монополий, права и обязанности субъектов рынка, а также устанавливает ответственность за нарушение конкурентного законодательства.