На следующем заседании азербайджанские депутаты обсудят 16 вопросов

БАКУ /Trend/ – Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в повестку заседания, которое пройдет 24 октября, включены 16 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об энергетике" (третье чтение).

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях, законы Азербайджанской Республики "О нотариате" и "Об административном производстве" (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О полиции" (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в «Положение о службе в органах внутренних дел Азербайджанской Республики», утвержденное законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 года № 168-IIQ (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О профессиональном образовании» (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (третье чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об охоте" (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном обслуживании" (третье чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О почте" (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (третье чтение).

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой Кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" (третье чтение).

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе" (второе чтение).

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением закона от 14 июля 2023 года № 987-VIQ "О платежных услугах и платежных системах" (второе чтение).

15. Законопроект Азербайджанской Республики "Об оценочной деятельности" (второе чтение).

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О полиции", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и "Об общем образовании" (первое чтение).