Президент Ильхам Алиев: Успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывает удовлетворение

БАКУ/Trend/ – УМежгосударственные связи высокого уровня и успешное сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией вызывают удовлетворение.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым премьер-министру Венгрии Виктору Орбану по случаю национального праздника Венгрии.

"Весьма отрадно, что наши отношения, которые являются хорошим примером крепкой дружбы и партнерства, основаны на взаимном доверии и поддержке, день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием.

Хотел бы особо отметить, что наши страны конструктивно взаимодействуют и поддерживают друг друга в рамках международных и региональных организаций, выступают со схожих позиций по актуальным глобальным и региональным вопросам.

Уверен, что, используя имеющиеся возможности, совместными усилиями мы добьемся дальнейшего углубления расширенного стратегического партнерства между нашими странами, взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, в частности, в рамках Организации тюркских государств", - говорится в письме.