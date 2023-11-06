Обнародована повестка очередных заседаний парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объявлена повестка заседаний Милли Меджлиса, которые состоятся 13, 14 и 15 ноября 2023 года.

Как сообщает в понедельник Trend, в повестку заседаний включены 14 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Проект закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" (первое чтение).

2. Проект закона Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" (первое чтение).

3. Проект закона Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2024 год " (первое чтение).

4. Проект закона Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2024 год" (первое чтение).

5. Проект закона Азербайджанской Республики "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2024 год" (первое чтение).

6. Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение).

7. Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение).

8. Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" (первое чтение).

9. Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховой деятельности" (первое чтение).

10. Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О банках" (первое чтение).

11. Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальном страховании" (первое чтение).

12. Проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О таможенном тарифе" (первое чтение).

13. Проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2024 год".

14. Проект решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2024 год".

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