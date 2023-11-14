Изгнанная из Африки Франция обратила свои взоры на Южный Кавказ

БАКУ /Trend/ - Страны африканского континента веками были французскими колониями, Франция совершила там множество преступлений геноцида. Изгнанная из Африки Франция, руки которой по локоть в крови, теперь обратила свои взоры на Южный Кавказ.

Об этом сказал Trend во вторник бывший посол Турции в Азербайджане, глава турецкого отделения Общественного объединения поддержки социального развития "IMZA", сопредседатель Союза старейшин Турции и тюркского мира Хулуси Кылыч.

Он отметил, что Франция - страна, которая разрушает этические ценности. "В течение 30 лет она ничего не делала для прекращения армянской оккупации азербайджанских земель. Азербайджан самостоятельно восстановил справедливость в регионе. Франция действует под влиянием армянской диаспоры. Армения же стала игрушкой в руках Франции. Что касается Европейского союза, то его задачи известны. Но то, что они делают, полностью противоречит поставленным ими же задачам. Они пытаются дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, воспрепятствовать миру между Азербайджаном и Арменией. Мы хорошо понимаем их намерения, то, что они хотят сделать. Западные страны пытаются создать новый очаг конфликта на Южном Кавказе. Запад называют "колыбелью демократии", но он далек от этой концепции. Страны, которые не входят в регион, не должны вмешиваться в происходящее здесь", - сказал он.

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