Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023"

БАКУ /Trend/ - Отряд морского спецназа ВМС Азербайджана примет участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023".

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, в соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Турции, группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана находится в Турции для участия в международных учениях «Doğu Akdeniz-2023», запланированных в городе Мармарис.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!