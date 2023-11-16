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Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023"

Политика Материалы 16 ноября 2023 18:04 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Отряд морского спецназа ВМС Азербайджана примет участие в международных учениях "Doğu Akdeniz-2023".

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, в соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Турции, группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана находится в Турции для участия в международных учениях «Doğu Akdeniz-2023», запланированных в городе Мармарис.

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