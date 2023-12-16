БАКУ /Trend/ - В Азербайджане избирательные участки будут оснащены оборудованием для видеоконференцсвязи.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространила Государственная служба специальной связи и информационной безопасности.

Было отмечено, что в связи с предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными президентскими выборами, 15 декабря текущего года в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности состоялось первое заседание созданной рабочей группы по обеспечению надежными и устойчивыми техническими средствами, состоящей из представителей госслужбы, министерства цифрового развития и транспорта, Центральной избирательной комиссии, компаний Delta Telecom Ltd, Ultel LLC и R.I.S.K.

На обсуждениях были рассмотрены вопросы обеспечения избирательных участков надежным, устойчивым оборудованием для видеоконференцсвязи и связи на основе списков, которые будут определены Центральной избирательной комиссией.

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