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В Азербайджане пройдет совещание с участием окружных избирательных комиссий

Политика Материалы 16 декабря 2023 16:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдет совещание с участием окружных избирательных комиссий

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 7 февраля 2024 года, будут организованы информационно-просветительские мероприятия.

Как сообщает в субботу Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов сказал, что будет проведено совещание с участием окружных избирательных комиссий, осуществляться сотрудничество с теле- и радиоканалами и проводиться работа по информированию избирателей.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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