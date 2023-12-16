Минюстом будет реализован прогрессивный проект в связи с выборами - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Министерством юстиции будет реализован прогрессивный проект в связи с выборами.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании Центральной избирательной комиссии.
Панахов подчеркнул, что два месяца - это достаточный срок для уточнения списков избирателей, однако новый проект минюста еще больше упростит эту работу.
Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.
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