Члены ЦИК направлены в Ханкенди - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Вчера члены ЦИК были направлены в Ханкенди.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на состоявшемся сегодня заседании комиссии.

Кроме того, по его словам, члены комиссии уже сообщили, где будут располагаться избирательные участки в селе Агалы.

"Избирательные участки там будут образцом для участков в других местах. Из Ханкенди, города Шуша, Лачина мы продемонстрируем миру, что мы создали участки и в местах проведения восстановительных работ", - сказал он.

Глава ЦИК также призвал СМИ лучше освещать выборы на освобожденных территориях.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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