В Азербайджане начинается процесс подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатов в президенты

БАКУ /Trend/ - С 19 декабря начинается процесс представления в Центральную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидатов на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Trend, это отмечено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов.

Документы должны быть поданы максимум за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования до 18:00, с 19 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Соответствующие документы должен представить кандидат в президенты, полномочный представитель политической партии, блока политических партий.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.

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