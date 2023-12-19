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В Азербайджане истекает срок создания в связи с внеочередными президентскими выборами избирательных участков за пределами мест проживания

Политика Материалы 19 декабря 2023 08:30 (UTC +04:00)
В Азербайджане истекает срок создания в связи с внеочередными президентскими выборами избирательных участков за пределами мест проживания

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Истекает срок создания в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией в связи с внеочередными президентскими выборами, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля 2024 года, избирательных участков в расположенных за пределами населенных пунктов воинских частях, на судах, плавающих под Государственным флагом Азербайджана, на расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря нефтегазодобывающих платформах (если количество избирателей превышает 50 человек), в местах временного пребывания избирателей (в больницах, санаториях, домах отдыха, местах лишения свободы и следственных изоляторах).

Как сообщает Trend, это отмечено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов.

Так, указанные избирательные участки должны быть созданы не менее чем за 50 дней до дня голосования, то есть до 19 декабря 2023 года.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля 2024 года пройдут внеочередные президентские выборы.

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