ЦИК утвердила кандидатуры еще 6 человек на пост президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана утвердила кандидатуры еще 6 человек на пост президента.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

После обсуждений вопрос об утверждении выдвинутых кандидатур на пост Президента Азербайджана следующих лиц был вынесен на голосование и принят: самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии Единого народного фронта Азербайджана Гудрат Гасангулиев, кандидат в президенты от партии Национального фронта Рази Нуруллаев.

Напомним, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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