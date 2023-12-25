Жалобы относительно выборов не всегда имеют серьезные основания - ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Жалобы относительно выборов не всегда имеют серьезные основания.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Равзат Гасымов на семинаре, посвященном рассмотрению обращений, связанных с избирательным правом.

Он отметил, что жалобы поступают как от избирателей, так и от кандидатов.

"Иногда граждане жалуются на эмоциях, а порой жалобы бывают основаны на политических мотивах, и мы были свидетелями этого. Во всех случаях наша основная цель - изучить жалобы и принять справедливое решение", - подчеркнул Р. Гасымов.

Он также добавил, что подготовлен совместный документ с международной организацией по рассмотрению жалоб, поступивших в ЦИК с 2006 года.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля 2024 года.

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