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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в 2024 году конкурса "Восхождение"

Политика Материалы 25 декабря 2023 11:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении в 2024 году конкурса "Восхождение"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях, связанных с проведением в 2024 году очередного конкурса "Восхождение".

Как сообщает в понедельник Trend, в целях проведения текущих работ, связанных с проведением в 2024 году очередного конкурса "Восхождение", из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделяется 1 000 000 (один миллион) манатов.

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