В Азербайджане реализуется проект, посвященный рассмотрению обращений в связи с избирательным правом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках совместного проекта Центральной избирательной комиссии с Институтом права и прав человека дан старт региональным семинарам, посвященным рассмотрению обращений по вопросам избирательного права.

Как сообщает в понедельник Trend, с целью обеспечения свободного, справедливого и прозрачного проведения внеочередных президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 7 февраля 2024 года, продолжаются широкомасштабные мероприятия. Мероприятия в рамках вышеуказанного проекта направлены на повышение осведомленности, дальнейшее совершенствование знаний членов экспертных групп, действующих при окружных избирательных комиссиях, с целью изучения и принятия решений по обращениям граждан в связи с действиями (бездействием), нарушающими их избирательные права.

Первый семинар по программе проекта начался 25 декабря в Баку с выступлений заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Равзата Гасымова и председателя правления Института права и прав человека Мухаммеда Гулузаде. В мероприятии приняли участие члены экспертной группы при Центральной избирательной комиссии, специалисты Института права и прав человека, сотрудники соответствующих структурных подразделений секретариата ЦИК, а также 102 члена экспертных групп, ответственных за рассмотрение обращений в 34 избирательных округах.

На семинаре члены ЦИК и специалисты Института права и прав человека, представленные в экспертной группе при Центральной избирательной комиссии, обсудили требования законодательства о рассмотрении обращений и жалоб, связанных с нарушением избирательного права, принципы рассмотрения жалоб окружными избирательными комиссиями обращений, основы деятельности экспертных групп. Были заслушаны доклады экспертных групп об основах их деятельности, а также о свободном избирательном праве в Европейской конвенции о правах человека, предоставлена подробная информация по темам с использованием наглядных пособий. В практической части мероприятия были проведены занятия по казусам, связанным с избирательным законодательством и экспертной деятельностью, а участники были привлечены к решению тестов.

Всем членам экспертных групп окружных избирательных комиссий, принявшим участие в семинаре, была предоставлена Памятная книжка, впервые подготовленная ЦИК и содержащая четкое и исчерпывающее описание сроков рассмотрения жалоб и обращений, последовательности, правил и процедур оценки доказательств, а также подготовки заключений и проекта решения.

Отметим, что региональные семинары, проводимые в рамках масштабной просветительской программы ЦИК и посвященные рассмотрению обращений об избирательном праве, планируется провести 26 декабря в Сумгайыте, 27 декабря в Гяндже и Шеки, а также 29 декабря в Нахчыване и Масаллы, в общей сложности в 125 избирательных округах по всей стране с охватом всех членов экспертных групп окружных избирательных комиссий.

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