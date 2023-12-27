Франция проводит лицемерную политику в отношении Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Франция проводит лицемерную политику в отношении Азербайджана.

Об этом Trend сказала депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова.

"На протяжении последних лет мы были свидетелями предвзятой и лицемерной политики Франции в отношении Азербайджана, будь то в период 30-летней армянской оккупации, 44-дневной войны или в последующий период. После исторической победы Азербайджана в 44-дневной войне политика Франции в отношении нашей страны стала еще более агрессивной", - сказала она.

Депутат отметила, что антиазербайджанская политика буквально составляет часть политики, проводимой Макроном. "Мы становимся свидетелями оказания Францией помощи Армении как в вопросах вооружения, так и в попытках проведения клеветнических кампаний против Азербайджана в международных организациях. Все они потерпели фиаско. В то же время Франция попыталась вмешаться во внутренние дела Азербайджана. На днях азербайджанскими спецслужбами была разоблачена французская шпионская сеть. Посол Франции в Азербайджане была вызвана в МИД страны, ей была вручена нота и доведено до сведения, что два дипломата посольства объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение 48 часов. Действия Франции ухудшают отношения между двумя странами и в то же время она позорит себя на международной арене", - сказала Гусейнова.

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