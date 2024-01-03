Сегодня завершаются сроки ряда процедур, связанных с президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня истекает срок проведения дополнительных уточнений в списках избирателей, представленных для ознакомления избирателей.

Как сообщает Trend, это отражено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Уточнения представляются избирателям участковыми избирательными комиссиями не позднее, чем за 35 дней до дня голосования, до 3 января 2024 года.

Кроме того, порядок изготовления, текст и форма избирательных бюллетеней, их количество, требования по их изготовлению утверждаются Центральной избирательной комиссией не позднее, чем за 35 дней до дня голосования, 3 января.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

Напомним, что ЦИК 19 декабря утвердила кандидатуру Ильхама Алиева на участие во внеочередных президентских выборах, выдвинутую правящей партией "Ени Азербайджан". Затем на заседании ЦИК, состоявшемся 21 декабря, были утверждены кандидатуры самовыдвиженцев Захида Оруджа и Фуада Алиева, от Партии Великого созидания Фазиля Мустафы, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшада Мусаева, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрата Гасангулиева, от партии Национального фронта - Рази Нуруллаева.

26 декабря на заседании ЦИК обсуждался вопрос об утверждении кандидатур самовыдвиженцев Сарвана Керимова, Матлаба Муталлимли, Абуталыба Самедова, Фикрета Юсифова, Юсифа Багирзаде, Арзумана Абдулкеримова, Юнуса Огуза и Гуламгусейна Алибейли. После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят.

30 декабря ЦИК утвердила выдвижение на участие в президентских выборах кандидатуры самовыдвиженца Намизада Гейдар оглу Сафарова.

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