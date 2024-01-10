Президент Ильхам Алиев: Мы завершили свое правое дело и сами восстановили справедливость

БАКУ/Trend/ - Мы все увидели, что справедливость восторжествовала, мы завершили свое правое дело и сами восстановили справедливость.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Однако, к сожалению, основные игроки международного сообщества не разделили это наше мнение. Напротив, нас пытались обвинить, пытались задействовать против нас различные механизмы давления», - заявил глава государства, отметив, что этой справедливости мы добились, ведя одновременно политическую и дипломатическую войну в международной плоскости. Поэтому значение нашей Победы приобретает еще большую важность.